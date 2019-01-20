Yerel seçimlerde Kars'ın iddialı adaylarından Vatan Partili Tuncay Mutluer'in HDP/PKK uyarıları örgüt üyelerini telaşlandırdı. Mutluer'e karşı sosyal medyada kampanya başlatan HDP/PKK üyelerine Ayhan Bilgen de katıldı.

Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer'in açıklamaları, HDP Kars adayı Ayhan Bilgin'in telaşlandırdı.



Mutluer, "Kars'ta yapılacak olan yerel seçimlerde PKK'nın proje partisi HDP'nin varlığı, hem Kars için hemde Türkiye için ciddi tehlike barındırmaktadır. PKK, Ermenistan'a açılmak için Kars üzerinde bir strateji belirlemektedir.



Bu tuzağa düşmemek gerekir. Yerel Basınımız burada akılcı, sağduyulu ve milli perspektiften olaylara bakarak tavır almalıdır" demişti.



"HDP Grup Başkanvekili ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, neden Kars'tan aday gösteriliyor?" diye soran Mutluer şöyle devam etmişti: "Nedeni çok basit. Algı operasyonu yapıp, HDP farklı şehirleri de kazanıyor. Siyasal gücümüz hala var, mesajını vermek. Kars halkı ve kamuoyu bu oyuna gelmez. Karslı yurttaşlarımıza güvenim sonsuz. Karsımız bu yerel seçimde, 'Türk de biziz, Kürt de biziz, hepimiz Türk Milletiyiz' diyen Vatan Partisi'ni seçecektir."



PKK'nın Ermenistan planlarına da dikkat çeken Mutluer, "PKK, Ermenistan'a açılmak için Kars üzerinde bir strateji belirlemektedir. Bu tuzağa düşmemek gerekir" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar üzerine HDP/PKK'nın sosyal medya ekipleri Mutluer'e karşı kampanyaya girişti.



Kampanyaya dahil olan HDP'nin Kars Belediye Başkan Adayı Ayhan Bilgin de Mutluer'e sosyal medya hesabından yanıt verdi. Kars halkına sözde "Azerbaycan dostluğu" üzerinden sıcak görünmeye çalışan Bilgen, "Ben mecliste Azerbaycan dostluk grubundayım" demekle yetindi. Türkiye'de sözde Ermeni soykırımı yalanının en hararetli savunucusu olan HDP, yerel seçim yaklaşınca Azerbaycan'ı hatırladı.