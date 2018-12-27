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Kars, Erzincan ve Niğde'de bugün okullar tatil mi? ( 27 Aralık 2018 Perşembe)

Kars valiliği, yoğun kar yağışından dolayı 27 Aralık perşembe günü okullar tatil edildiğini açıkladı. Erzincan valiliği de yaptığı açıklamayla okulların tatil edildiğini açıkladı. Niğde valiliği açıklamasına göre de il genelinde eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu

Kars, Erzincan ve Niğde'de bugün okullar tatil mi? ( 27 Aralık 2018 Perşembe)

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentte dün geceden itibaren kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede zaman zaman etkili olan tipi de yolların kapanmasına neden oluyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir." bilgisi verildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Erzincan'da eğitime kar engeli

Erzincan'ın 3 ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla İliç, Kemah ve Refahiye ilçelerinde bu gün eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Niğde'de eğitime bir gün ara verildi

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Niğde il genelinde bugün eğitime bir günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kars #tatil #Niğde #Erzincan
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