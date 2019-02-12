Vatan Partisi'nin Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer yerel basınla biraraya geldi, vaatlerini anlattı. Kadıköy Belediye Başkan Adayı Osman Erbil de Konut-İş Sendikası'nı ziyaret etti. Aydın'da aday listelerini ilk teslim eden parti olan Vatan Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mimar Yalçın Büyükdağlı meslektaşları ile buluştu.

Kars'ın efsanesi yerel basınla buluştu.



Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer, seçim vaatlerini anlattı.



Birçok yerel ve ulusal basının katıldığı kahvaltılı toplantıda Başkan adayı Tuncay Mutluer Kars'ın acil çözülmesi gereken sorunlarını 24 maddede özetledi.



Mutluer, çöp atık fabrikası ile çiftçiler için ucuz gübre üreteceklerini söyledi.



Vatan Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Adayı Osman Erbil ise konut işçileri ile buluştu. Erbil, Konut-İş Sendikası Genel Başkanı Alican Kayahan’ı ziyaret etti, apartman görevlilerinin sorunlarını dinledi.



Kayhan, apartman görevlilerinin yaşadığı en büyük sıkıntının sağlıksız dairelerde yaşamak olduğunu belirtti.



Erbil, çalışanların sorunlarını çözmek için yetki istediklerini anlatıp oy istedi.



Vatan partisi Aydın'da ilçe seçim kurullarına aday listelerini teslim eden ilk parti oldu. Aydın Büyükşehir belediye başkan adayı ile, Efeler, İncirliova, Koçarlı ve Köşk adaylarının isimleri Efeler'deki ilçe seçim kurullarına teslim edildi.



Başvurunun ardından Vatan Partisi Aydın Büyükşehir adayı yüksek mühendis mimar Yalçın Büyükdağlı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Aydın İl Koordinasyon Kurulu'na konuk oldu.



Büyükdağlı, Aydınlı mimar ve mühendislere Aydın'ın sorunları için hazırladığı çözüm önerilerini ve projelerini anlattı.





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