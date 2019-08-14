Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kağızman ilçesi Madur kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ın Kağızman ilçesindeki Madur kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kars Jandarma Komutanlığınca Kağızman ilçesindeki Madur bölgesinde teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.

Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. 

Bölgede operasyonlar sürüyor. 


Kaynak: AA
Etiketler; #kars
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