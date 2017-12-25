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Kars'ta askeri araç ile TIR çarpıştı: 7 asker yaralı

Kars-Ardahan Karayolu'nda TIR ile çarpışan askeri araçtaki 1 astsubay, 2 uzman çavuş ile 4 er yaralandı

Kars'ta askeri araç ile TIR çarpıştı: 7 asker yaralı

Kars'ta TIR ile çarpışan askeri araçtaki 1'i astsubay 7  asker yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Astsubay Kıdemli Başçavuş Mikail Şahin'in  kullandığı 36 FA 734 plakalı hafif ticari askeri araç, Kars-Ardahan Karayolu'nun  2'nci kilometresinde, ana yoldan tali yola girdiği belirtilen İhsan Saklıca  idaresindeki 25 AJ 987 plakalı TIR ile çarpıştı.

Kazada, askeri araç sürücü Şahin'in yanı sıra araçtaki 2 uzman çavuş  ile 4 er yaralandı.

İlk müdahaleleri Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile 112 acil  servis görevlilerince yapılan askerlerden 3'ü Harakani Devlet Hastanesine, 4'ü de  Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığında görev yaptıkları öğrenilen  askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #kars #trafik kazası #ardahan
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