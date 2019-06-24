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Kars'ta PKK vatandaşı katletti

PKK'nın siyasi uzantısı HDP sözde barış çağrısı yaparken terör örgütü eylemlerine devam ediyor. PKK'lı teröristler Kars'ın Kağızman ilçesinde kaçırdıkları Süleyman Güldere adlı vatandaşı öldürdü. Güldere, 90'lı yıllarda koruculuk yapmıştı.

Kars'ta PKK vatandaşı katletti

PKK bir vatandaşı daha katletti. Kars'ta bir çoban çadırda öldürülmüş olarak bulundu.

Hain terör saldırısı, Kağızman ilçesinde yaşandı. 

Yankıpınar köyünde çobanlık yapan Süleyman Güldere, Aşıkdede Yaylası'nda hayvanlarını otlattığı sırada PKK'lılar tarafından kaçırıldı.

Güldere'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. +++90'lı yıllarda koruculuk yapan 53 yaşındaki Güldere, Çemçe bölgesinde silahla öldürülmüş halde bulundu. O bölge Valilik olarak geçici güvenlik bölgesi ilan edilmiş yani girişe yasak bölge ilan edilmişti.

Teröristlerin yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonu sürüyor.

PKK'nın 2016 yılında da öldürülen çobanın akrabası, eski köy korucusu Mikail Güldere'yi öldürdükleri öğrenildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #hdp
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