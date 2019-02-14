Kars'ın efsane başkanı Vatan Partisi adayı Tuncay Mutluer yerel basın anketlerine göre yarışı önde götürüyor. Yüzde 33 ile tüm rakiplerinin önünde geçen Mutluer'e yörenin sevilen sanatçısı Cavit Tebrizli de destek veriyor. Tebrizli, Mutluer için halktan oy istedi.

Vatandaşlardan böyle oy isteyen Vatan Partisi Kars Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer'in adı anketlerde ilk sırada.



Kars'ta yerel seçimin nabzını tutan seçimanketi.tv'nin araştırmasına göre Vatan Partisi adayı Tuncay Mutluer yüzde 33 ile en yüksek desteği alan isim oldu.



Devam eden ankette Mutluer, HDP/PKK'ya karşı Kars'ta en güçlü aday olarak birinci sırada gösterildi.



Kars'ın efsane başkanı olarak bilinen Tuncay Mutluer, Vatan Partisi ile Kars halkının oylarına talip oldu.



Seçim koordinasyon merkezini açarak yerel çalışmalara başlayan Mutluer'e destek her geçen gün artıyor.



Aslen İran'ınlı olan olan devlet sanatçısı Cavit Tebrizli, günümüzde Azeri müziğinin en iyi yorumcularından biri olarak biliniyor.



Karsı ve Karslıları çok sevdiğini söyleyen Tebrizli, Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer için Kars'a geldiğini söyledi.



Kars Halkının Bağrına bastığı sanatçı 31 mart yerel seçimleri için Kars halkına çağrı yaptı.





HABER KAMERA : İLYAS GÜMRÜKÇÜ

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