Kars'ta, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütlerinin propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri öne sürülen 13 kişi gözaltına alındı

Kars'ta, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütlerinin propagandası yaptıkları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettikleri iddiasıyla 13 zanlı yakalandı.



Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde YPG/PKK-IŞİD'e mensup teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlattığı "Zeytin Dalı Harekatı"nın ardından sosyal medyadan terör örgütleri lehine paylaşımlarda bulunup Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettikleri belirlenen kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 zanlıyı operasyonla gözaltına alındı.



Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.