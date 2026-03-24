Kars'ta 15 yaşındaki çocuktan 3 gündür haber alınamıyor
Kars'ın Selim ilçesinde 22 Mart tarihinde evinden ayrılan 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba'dan üç gündür haber alınamıyor.
Kars'ın Selim ilçesinde 3 gün önce evden habersizce ayrılan 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba'dan haber alınamıyor. Baba, oğlunu görenlerden yardım isterken, çocuğun son görüntüsünün evlerinin güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirtildi.
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Koyunyurdu köyündeki evinden 22 Mart’ta habersiz ayrılan 15 yaşındaki Rojhat Ağbaba'dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Ağbaba'nın kendi evlerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen son görüntülerinde evin etrafında bir süre gezindiği görülüyor.
ARAMA ÇALIŞMALARI
Ekipler 15 yaşındaki çocuğun bulunması için çalışma başlatırken çocuğun babası İsmail Ağbaba, oğlunu görenlerin bilgi vermesini istedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı