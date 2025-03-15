Kars’ta düzensiz göç operasyonu: Sahte pasaportla yakalandılar!

Kars’ta yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan 6 düzensiz göçmen, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalandı. Üzerlerinden sahte pasaport çıkan 2 göçmen ile kimliksiz 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kars’ta düzensiz göç operasyonu: Sahte pasaportla yakalandılar!
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Kars İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlarına devam ediyor. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan göçmenleri tespit etmek amacıyla il genelinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, Afganistan uyruklu 6 düzensiz göçmen tespit edilerek gözaltına alındı. Yakalanan göçmenlerden ikisinin üzerinde sahte pasaport bulunduğu belirlenirken, diğer dört kişinin ise herhangi bir kimlik ya da resmi belgeye sahip olmadığı öğrenildi.

Yetkililer, yakalanan şahısların sınırdan kaçak yollarla geçtiğini ve Türkiye’de kalıcı olarak barınmayı amaçladıklarını değerlendirdi. Özellikle sahte pasaportla yakalanan göçmenler hakkında detaylı inceleme başlatıldı. Pasaportların hangi yollarla temin edildiği araştırılırken, göçmenlerin organizatörler aracılığıyla ülkeye giriş yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE SEVK EDİLDİLER

Yakalanan düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edildi. Burada gerçekleştirilecek yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından şahısların sınır dışı edilmesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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