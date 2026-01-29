Kars'ta şafak vakti fuhuş operasyonu: 21 kadın kurtarıldı

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hareket eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, "fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama" suçlarını işlediği belirlenen şahıslara yönelik operasyon başlattı. Teknik ve fiziki takibin tamamlanmasının ardından ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirdi.

Şafak vakti düzenlenen operasyonda, daha önceden tespit edilen 2 alkollü mekan ve 2 apart işletmeye dron desteğiyle baskın yapıldı. Toplam 140 polisin katılımıyla icra edilen operasyon kapsamında, söz konusu konaklama yerleri ve eğlence merkezleri didik didik arandı.

21 KADIN KORUMA ALTINA ALINDI

Yapılan aramalarda, fuhşa zorlandığı ve mağdur edildiği tespit edilen 18’i yabancı uyruklu, 3’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 21 kadın polis ekiplerince kurtarıldı. Sağlık kontrolleri ve emniyetteki işlemleri tamamlanan yabancı uyruklu 18 kadın, sınır dışı (deport) işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Türk vatandaşı 3 kadının ifadesine başvuruldu.

Operasyonun gerçekleştirildiği adreslerde yapılan aramalarda; 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 17 fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 72 bin lira ve 400 euro nakit para ele geçirildi. Ayrıca 45 cep telefonu, 1 döner bıçağı, 4 tablet, 1 laptop, bir mekana ait kamera kayıt cihazı, 2 bilgisayar kasası ve 1 fotoğraf makinesine el konuldu.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 20 şüpheliden 2’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Adliyeye sevk edilenlerden 3 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla serbest bırakıldı.

Mahkemeye sevk edilen S.Ç. (26), F.Ü. (31), T.İ. (44), E.B. (62), R.Ş. (59), E.G. (38), S.Y. (48), S.Y. (45), E.B. (43), D.R. (36), G.F. (40) ve O.Ç. (33) isimli toplam 12 şahıs, Kars Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kars Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini bildirdi.