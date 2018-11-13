Mustafa Kemal'in İstanbul'un işgal edildiği 13 Kasım 1918 tarihinde güvertesinde; "Geldikleri Gibi Giderler!" diyerek, Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaretini verdiği Kartal teknesi restorasyonu tamamlandı. İstimbotun Deniz Müzesi'nde anıt gemi olarak sergilenmek üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim töreni Tuzla Çiçek Tersanesi'nde gerçekleşti.

13 Kasım 1918… Mustafa Kemal, İstanbul Boğazı'nda demirlemiş işgal gemilerini görünce tarihe geçen sözünü söyledi "Geldikleri gibi Giderler".Mustafa Kemal'in 100 yıl önce 13 Kasım'da "Geldikleri Gibi Giderler" sözünü söylediği Kartal İstimbotu su altındaki batık halinden kurtarılıp bir yıl içinde restore edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi.Emekli Amiral Cem Gürdeniz, teslim töreninde yaptığı konuşmada Kartal İstimbotu'nun bir yıl içinde restore edilerek Kartal İstimbotu'nu Kurtarma ve Yaşatma Platformu'nun Türk Milleti adına Deniz Kuvvetlerine teslim edildiğinin altını çizdi.Kartal'ı Kurtarma Platformu üyelerinden uluslararası yelken yarışçısı Edhem Dirvana'da bu projede yer almaktan duyduğu gururu ifade etti.Çiçek Tersanesinde restorasyonu yapılan Kartal için Levent Akson'un önderliğinde Türkiye'nin en önemli yat ve tekne tasarımcıları bu projede birlikte çalıştı. Kartal'ın restorasyonu yalnızca iki fotoğrafa bakılarak yapıldı.