Kartal'da kiracı cinayeti: Ev sahibi bıçaklanarak hayatını kaybetti

İstanbul'un Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta sabah saatlerinde kanlı bir cinayet işlendi. Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda C.D., ev sahibini göğsünden bıçaklayarak hızla bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sokağa acilen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Tanyeli'yi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 61 yaşındaki adam, doktorların hastanede yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"SÜREKLİ POLİS GELİP GİDİYORDU"

Cinayetin hemen ardından harekete geçen polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Yürütülen takip ve çalışmalar sonucunda zanlı C.D., cinayette kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı binada yaklaşık 18 yıldır oturduğunu belirten mahalle sakini Sıla Atalay, zanlının daha önce de taşkınlıklar çıkardığını ifade etti. Atalay, "Ben tam olarak olaya hakim değilim ama sürekli alkol kullanan birisiydi. Sürekli olaylar oluyordu, polis gelip gidiyordu. Daha önce de kendisine zarar verdiği olaylar yaşandı. Sabah da büyük bir tartışma olduğunu duyduk. Sonrasında her yerin kan olduğunu gördük. Çok iyi bir insandı. Sürekli komşularıyla iletişim halindeydi. Hepimizin sevdiği biriydi" ifadelerini kullandı.

Soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları, cinayet anını gözler önüne serdi. Ortaya çıkan görüntülerde, Tanyeli ile kiracısı arasındaki kavga ve yaşlı adamın göğsünden bıçaklandıktan sonra yere yığıldığı saniyeler net bir şekilde yer alıyor.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili yürüttüğü inceleme sürüyor.