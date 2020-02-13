Kartal’da Sevgililer Günü dans ve müzikle kutlanacak

Kartal Belediyesi’nin 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da bir dizi etkinlik düzenledi. “Sevgi Her Şeydir” başlığıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Kartallılar,14 Şubat Cuma günü, saat 14.00’da Ankara Caddesi’nde buluşacak. Mini konser, tango ve vals gösterimi, karanfil dağıtımı, karikatür çizimi ve fotoğraf çekiminin yapılacağı Ankara Caddesi’nde sevgi tınıları yankılanacak.

Kartal Belediyesi’nden ‘Sevgililer Günü’ne Özel Mazlum Çimen Konseri

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün her yıl 14 Şubat’ta düzenlediği “Sevgililer Günü Konseri”nde ise bu yıl; besteleriyle aşkı, sözleriyle hayatı, yaşamıyla sanatı büyüten değerli ozan Mazlum Çimen sahne alacak. Modern dans eşliğinde gerçekleşecek olan Mazlum Çimen Konseri, 14 Şubat Cuma günü, saat 19.30’da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde Kartallı dinleyicileri ile buluşacak.