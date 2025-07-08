Kartalkaya faciasında ikinci duruşma: 32 sanık yargılanıyor

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen davanın ikinci gün duruşması, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan duruşma salonunda gerçekleştirildi. Duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar, hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma salonu ve çevresi kolluk kuvvetleri tarafından ablukaya alındı; yerleşkeye çıkan cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Tüm duruşma, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alındı.

Duruşmayı, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken ve çeşitli siyasi parti temsilcileri de izledi.

ESKİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜ SAVUNMA VERDİ

İkinci gün duruşmalarında sanık savunmaları alınmaya devam edildi. Günün ilk savunmasını, tutuklu sanıklardan eski İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel yaptı. Savunmasında suçlamaları reddeden Özel’in beyanları, duruşmada hazır bulunan mağdur yakınları tarafından dikkatle takip edildi.

21 Ocak tarihinde, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, sorumluluğu bulunduğu iddia edilen çok sayıda kişi hakkında dava açılmıştı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen 98 sayfalık iddianamede, sanıklara yönelik ağır suçlamalar yer alıyor.

Otelin sahipleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun, Bolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78 kez “olası kastla öldürme” ve “olası kastla kasten yaralama” suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

KAMU GÖREVLİLERİ VE TEKNİK PERSONELLER DE SANIK

Ayrıca, otelin teknik görevlileri, mutfak çalışanları, iş güvenliği uzmanları, resepsiyon görevlisi, enerji ve sertifikasyon firmalarının yetkilileri ve İl Özel İdaresi yöneticilerinin de bulunduğu diğer sanıklar hakkında, “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Davanın sanıkları arasında toplam 32 kişi yer alıyor, bunlardan 19’u tutuklu olarak yargılanıyor.