Kartalkaya otel yangını davasında kritik adım: Bakanlığın 9 personeline yurt dışına çıkış yasağı

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 9 personeline yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Karar, Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alındı.

78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir karar alındı. Soruşturmayı yürüten Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 9 personeli hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Kartalkaya’da meydana gelen yangın, Türkiye’nin en ağır can kayıplı otel felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçmişti. Olayla ilgili adli süreç devam ederken, Bakanlık personeli hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağının soruşturmanın seyrinde önemli bir adım olarak değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturmaya ilişkin işlemler sürüyor.

