Kartalkaya yangını davasında 4 sanığa 4 ay ev hapsi cezası verildi

78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin davada 4 sanık için ev hapsi kararı verildi. 19 kişi ise hâlâ tutuklu yargılanıyor.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Kartalkaya yangını davasında 4 sanığa 4 ay ev hapsi cezası verildi
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Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin görülen davada, tutuksuz yargılanan 4 sanık hakkında 4’er ay ev hapsi kararı verildi.

19’u tutuklu toplam 32 sanığın yargılandığı davanın 6’ncı celsesi, Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gece yarısına kadar sürdü. Sözcü’nün aktardığına göre, mahkeme heyeti; tutuksuz sanıklar Mudurnu Enerji A.Ş. yetkilileri İbrahim Polat ve İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon A.Ş. yetkilisi Ali Ağaoğlu ile resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin için ev hapsi içeren adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca itfaiye eri İrfan Acar hakkında daha önce verilen "konutu terk etmeme" kararının uzatılmasına hükmedildi.

Dava bugün 7’nci celseyle devam edecek.

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