Kartalkaya’da kahramanlık hikayesi: Mahsur kalanları kurtarmak isterken can verdiler

Özel bir şirkette makine mühendisi olarak çalışan Mercan (25) ve Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Gençbay (25), kayak tatili için Grand Kartal Otel'e gitti.

Otelin aynı katında konaklayan iki yakın dost, 21 Ocak sabaha karşı çıkan yangına uyandı. Dumanların arasından ilerleyerek binadan çıkan arkadaşlar, daha sonra yangında mahsur kalan insanları kurtarmak için tekrar otelin içine girdi.

"KARDEŞİM İLK DEFA YILLIK İZİN KULLANDI"

Alp Mercan'ın ablası Nihan Ece Hasarpa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşi ile Yiğit'in fen lisesinden arkadaş olduğunu ve öğrencilik dönemlerinden bu yana hiç ayrılmadıklarını anlattı.

Hasarpa, "Kayağa gideceğiz." dediler. Yiğit, 'Ben yeni kayak takımı aldım, onu deneyeceğim, hadi Alp birlikte gidelim.' dedi. Cumartesi gittiler, salı sabahı da otelden çıkacaklardı. İlk defa yıllık izin kullandı benim kardeşim, tatile öyle gittiler." dedi.

"DAYANAMAMIŞLAR GELEN ÇIĞLIK SESLERİNE GERİ OTELE GİRMİŞLER"

Alp ve Yiğit'in yangın çıktığında odalarında olduğunu, kattaki kot farkından dolayı dışarı biraz daha rahat çıkabildiklerini öğrendiğini dile getiren Hasarpa, iki arkadaşın ardından yan otele geçtiğini söyledi.

Tüm bunları otelin kayak eğitmeninin kendisine anlattığını belirten Hasarpa, şöyle devam etti:

"Kayak hocası, yan otellerden birine girip 'Buradan bizden birisi var mı?' diye sorduğunda, Yiğit, 'Alp'le biz kurtulduk.' demiş, oda numaralarını, isimlerini vermiş. Onlar da ellerindeki listeye Alp'le Yiğit'in de sağ kurtulduğunu yazmışlar. Yiğit doktordu, Alp'in ilk yardım eğitimi vardı. Dayanamamışlar, gelen çığlık seslerine, geri otele girmişler. Haber alamadığımızda, ailelerimiz Bolu'ya gitti. Hastaneleri aradılar, çünkü 'sağ çıktılar' denilmişti. Bir türlü bulamadık, yer yarıldı da içine girdiler sandık. Oysa insanları kurtarmak için geri otele girmişler."

"KAHRAMANDILAR, KAHRAMANCA VEFAT ETTİLER"

Kardeşinin ve Yiğit Gençbay'ın "pırlanta" gibi gençler olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: