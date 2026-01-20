Kartalkaya’daki otel yangını raporu TBMM Başkanı Kurtulmuş’a sunuldu

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınını araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sundu.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Kartalkaya’daki otel yangını raporu TBMM Başkanı Kurtulmuş’a sunuldu
Yayınlanma:

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen otel yangınına ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş’a sundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bolu Kartalkaya mevkisinde bulunan bir otelde yaşanan yangın faciasının tüm yönleriyle araştırılması, sorumlulukların tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi amacıyla kurulan komisyonun çalışmalarını yürüten heyeti kabul etti.

Kabulde, Komisyon Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok ile birlikte komisyon üyeleri hazır bulundu. Altınok, yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan raporu TBMM Başkanı Kurtulmuş’a teslim etti.

