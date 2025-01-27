Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yeni gelişme: Denetim firması yetkilisi gözaltında

Bolu GrandKartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı artmaya devam ediyor. Bu süreçte, FQC Global Danışmanlık AŞ'nin yetkilisi Ali A. hakkında da gözaltı kararı alındı.

Mert Sagit Mert Sagit
Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yeni gelişme: Denetim firması yetkilisi gözaltında
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Ali A., İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Bolu'ya götürüldü ve İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Yangın faciasının ardından otelin sahibi Halit Ergül, savcılığa verdiği ifadede, "Her yıl FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim anlaşması yapıyoruz. Şirket, her iki yılda bir otelin yangın, güvenlik, hijyen ve diğer tüm yönlerini denetler." şeklinde açıklama yapmıştı.

 19 KİŞİ TUTUKLANDI

Otel yangınına ilişkin Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı 19'a yükselmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Otel yangınında yeni gelişme: Denetim firması yetkilisi gözaltına alındıOtel yangınında yeni gelişme: Denetim firması yetkilisi gözaltına alındıGündem
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