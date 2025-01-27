Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin yeni gelişme: Denetim firması yetkilisi gözaltında

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Ali A., İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra Bolu'ya götürüldü ve İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri sürüyor.

Yangın faciasının ardından otelin sahibi Halit Ergül, savcılığa verdiği ifadede, "Her yıl FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim anlaşması yapıyoruz. Şirket, her iki yılda bir otelin yangın, güvenlik, hijyen ve diğer tüm yönlerini denetler." şeklinde açıklama yapmıştı.

19 KİŞİ TUTUKLANDI

Otel yangınına ilişkin Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ve itfaiye personeli İrfan Acar tutuklanmasıyla, tutuklu sayısı 19'a yükselmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, şirketin genel müdürü Emir Aras ve otel müdürü Zeki Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 15 zanlı tutuklanmış, 6 kişi adli kontrol şartıyla salıverilmişti.