Kartalkaya'daki otel yangınında kayak eğitmeni Metin Güneş 8'inci kattaki odasına topladığı 15 kişiyi nasıl kurtardığını anlattı
36 yıldır Kartalkaya'da kayak dersi veren Metin Güneş, soğukkanlılıkla yaptığı plan sayesinde 15 kişiyi kurtardı. Yangın anında kattaki herkesi odasına toplayıp güvenli alan oluşturdu. Merdivenle herkesi tahliye etti. Güneş o anları TRT Haber'e bu sözlerle anlattı.
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Kartalkaya'daki otel yangınında kayak eğitmeni Metin Güneş 8'inci kattaki odasına topladığı 15 kişiyi nasıl kurtardığını anlattı. 36 yıldır Kartalkaya'da kayak dersi veren Metin Güneş yangın faciasında 8'inci kattaydı. Kattaki herkesi odasına topladı, güvenli alan oluşturdu. Soğukkanlılıkla yaptığı plan sayesinde 15 kişiyi kurtardı. Merdivenle insanların sağ salim otelden çıkabilmesini sağladı.
Yangın anında kattaki herkesi odasına toplayıp güvenli alan oluşturdu. Merdivenle herkesi tahliye etti.— TRT HABER (@trthaber) January 28, 2025
36 yıldır Kartalkaya'da kayak dersi veren Metin Güneş, soğukkanlılıkla yaptığı plan sayesinde 15 kişiyi kurtardı. pic.twitter.com/yPynY6FNV6
Yaşananları BBC Türkçe'ye de anlatan Güneş, toplayabildiği öğrenci ve misafirleri sekizinci katın köşesindeki odada topladığını söyledi. Güneş, önce öğrencilerin inebilmesi için çarşafları birbirine bağlayarak camdan sarkıttığını ancak daha sonra bu plandan vazgeçtiğini anlattı:
"Ama 75, 45 yaşında insanlar da vardı odaya benim aldığım. Çarşafla indirirsem gecenin üçünde, tutamazlar başka problemler yaratır diye onları hiç kullanmadık."
Komandoluk yaptığını söyleyen kayak hocası, bunun yerine bir merdiven sistemi kurarak insanların alevlerden kurtulmasını sağladıklarını söyledi:
"36 yıldır o otele gidiyorum, personeli tanırım. Pencereden bağırarak yardım istedim, 'Hocam nasıl yardım edebiliriz' dediler. 'Uzayan merdiveni kurun, dört kişi destek olun' dedim. Teker teker herkesi öyle indirdik merdivenden."
Metin Güneş, iki genç öğrencinin bu sıralarda bulundukları odayı terk ettiği ve otelin içindeki yangın merdivenlerini kullanmaya çalıştığını vurguladı.
Yaşananları anlatırken zorluk çeken Güneş, öğrencilerin geri dönmediğini vurguladı ve "Benim de kabullenemediğim bu" diye konuştu.
Güneş, yangın ile ilgiliyse şu ifadeleri kullandı:
"Bu yangın değil. Cinayet gibi bir şey. Alarm çalışsa herkes elini kolunu sallayarak terlikleriyle otelin 50 metre karşısındaki yola kadar yürür, bir kişinin burnu bile kanamazdı."