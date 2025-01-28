Kartalkaya'daki otel yangınında kayak eğitmeni Metin Güneş 8'inci kattaki odasına topladığı 15 kişiyi nasıl kurtardığını anlattı

36 yıldır Kartalkaya'da kayak dersi veren Metin Güneş, soğukkanlılıkla yaptığı plan sayesinde 15 kişiyi kurtardı. Yangın anında kattaki herkesi odasına toplayıp güvenli alan oluşturdu. Merdivenle herkesi tahliye etti. Güneş o anları TRT Haber'e bu sözlerle anlattı.

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Kartalkaya'daki otel yangınında kayak eğitmeni Metin Güneş 8'inci kattaki odasına topladığı 15 kişiyi nasıl kurtardığını anlattı
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Kartalkaya'daki otel yangınında kayak eğitmeni Metin Güneş 8'inci kattaki odasına topladığı 15 kişiyi nasıl kurtardığını anlattı.  36 yıldır Kartalkaya'da kayak dersi veren Metin Güneş yangın faciasında 8'inci kattaydı. Kattaki herkesi odasına topladı, güvenli alan oluşturdu. Soğukkanlılıkla yaptığı plan sayesinde 15 kişiyi kurtardı. Merdivenle insanların sağ salim otelden çıkabilmesini sağladı.

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