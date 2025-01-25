Kartalkaya’daki otel yangınında yeni gelişmeler: Gözaltı sayısı 25’e yükseldi

Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin soruşturma derinleşiyor. Son olarak, 11 zanlı daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 25'e ulaştı. İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kartalkaya’daki otel yangınında yeni gelişmeler: Gözaltı sayısı 25’e yükseldi
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Bolu’nun gözde kayak merkezi Kartalkaya’da, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturma, yeni gözaltılarla genişliyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 11 zanlı daha gözaltına alındı. Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 25’e yükseldi.

Son dalgada gözaltına alınanlar arasında Gazelle Otel Genel Müdürü A.D, Mudurnu Enerji AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İ.P ve Başkan Vekili İ.K, Grand Kartal Otel’in muhasebe personelleri C.Ö. ve M.S, Gazelle Otel teknik personelleri K.Ç, B.B. ve T.P ile Grand Kartal Otel’in teknik personelleri M.D, G.O. ve B.U. bulunuyor.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 14 şüpheliden, Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, Genel Müdür Emir Aras, Otel Müdürü Zeki Yılmaz ile muhasebe müdürü, aşçı, elektrikçi ve mutfak çalışanlarının aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı. İş güvenliği uzmanı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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