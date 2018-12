Kartal Belediyesi’ne bağlı 14 kreşte eğitim gören minik öğrenciler; Soğanlık Kültür Merkezi'nde sergiledikleri danslı, müzikli, eğlence dolu gösterileriyle Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası’nı kutladı.

Kutlama etkinliğine; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal Şube Başkanı Kemal Aslan, Kartal Belediyesi Kreşler Müdürü Nazlı Enif Dipşar, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Tozkoparan ile Kartallı muhtarların yanı sıra; Kartal Belediyesi kreşlerinde görev yapan öğretmenler ve gösteriyi sunan öğrencilerin aileleri katıldı.



Çocuklar tarafından sergilenen gösteriler, büyük beğeni topladı. Minikler, oynadıkları tiyatro ve dans gösterileri ile yerli malı tüketiminin özendirilmesi için çeşitli mesajlar verdi. Folklorik Türk kıyafetleri giyen ve yerli ürünlerini anlatan miniklerin performansları, izleyicilerden büyük alkış aldı.



“GELECEK DÖNEM KREŞ SAYISI 20’YE ÇIKACAK”



Minik öğrencilerin gösterileri sonrasında söz alan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, “Çocuklarımızın hazırladıkları gösteriyi izledik, bundan çok mutlu olduk. Atatürk’ün yolunda çağdaş ve özgür bireylerin yetişmesi için gerekli çabayı göstermeye devam edeceğiz. Kartal’da 1 olan kreş sayısını, Sayın Belediye Başkanımız Op. Dr. Altınok Öz’ün liderliğinde bugün 14’e çıkardık; gelecek dönemde de bu sayıyı 20’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu güzel gösteriyi hazırlayan Kreşler Müdürümüze ve personelimize çok teşekkür ediyorum.” dedi.



Etkinliğin sonunda Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Kartal Belediyesi kreşlerinde görev yapan öğretmenler ve minik öğrenciler ile birlikte sahnede İzmir Marşı’nı seslendirdi. Sahnede söylenen marşa, salondaki izleyiciler de eşlik etti. Etkinliğin sonunda katılımcılar, çocukların performansını ayakta alkışladı.



Sahne gösterilerinin tamamlanmasının ardından, öğrenci velileri tarafından yerli ürünler ile hazırlanan yiyeceklerin ikramına geçildi.