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Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'de, Ata'nın huzuruna çıktı

19 Mayıs törenlerle kutlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'de, Ata'nın huzuruna çıktı. Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Kasapoğlu ve beraberindeki heyet Anıtkabir'de, Ata'nın huzuruna çıktı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sporcular, öğrenciler ve Bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle, Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.

Tören Aslanlı Yol'da yürüyüşle başladı.

Heyet, daha sonra, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Sözlerine "Büyük Atatürk" diye başladı.

Bakan Kasapoğlu, defteri imzalamasının ardından gençlerle merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmi törenin ardından Anıtkabir vatandaşlara açıldı. Ankara'ya akın eden yurttaşlar Atatürk'ü anarak 19 Mayıs'ı kutladı.


ulusal.com.tr
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