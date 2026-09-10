Kaşif Kozinoğlu dosyasında 2'nci dalga! Şafak operasyonuyla aralarında doktor ve gazetecilerin olduğu 9 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sabah saatlerinde "Tüm ihtimaller titizlikle inceleniyor" diyerek işaret ettiği dosya kapsamında ikinci dalga operasyonu için düğmeye basıldı. Emniyet birimlerince sabahın erken saatlerinde düzenlenen baskınlarda aralarında doktor, medya mensupları ve cezaevi sağlık personelinin de yer aldığı 9 şüpheli gözaltına alındı.

ŞAFAK VAKTİ EŞ ZAMANLI BASKIN: 9 GÖZALTI

Yurt dışındaki firari FETÖ iltisaklı cezaevi personelinin itirafları ve feth-i kabir sonrası adli tıp incelemeleriyle genişletilen soruşturmada kritik aşamaya geçildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Kozinoğlu’nun vefat ettiği döneme ilişkin usulsüz rapor ve yönlendirici yayın faaliyeti yürüttüğü iddia edilen şahıslar hedef alındı.

Terör ve organize suçlarla mücadele ekipleri sabah erken saatlerde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında 9 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

LİSTEDE DOKTORLAR VE MEDYA MENSUPLARI VAR

Gözaltına alınan isimlerin mesleki profilleri dikkat çekti:

Şüpheliler arasında o dönem cezaevinde ve sevk edildiği hastanede görev yapan doktorlar, sağlık personelleri ve süreci kamuoyunda manipüle ettiği iddia edilen medya mensuplarının bulunduğu öğrenildi.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, detaylı sorguları için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin cezaevindeki son müdahale raporları, ölüm anına ilişkin kamera kayıtları ve dönemin medya organizasyonlarına dair bağlantılarının sorgulanacağı bildirildi.