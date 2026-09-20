Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme! Ambulans şoförü serbest bırakıldı: 3 kritik isim adliyeye sevk ediliyor

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli vefatına ilişkin yürütülen soruşturmada kritik adli adımlar atıldı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kaşif Kozinoğlu dosyasında yeni gelişme! Ambulans şoförü serbest bırakıldı: 3 kritik isim adliyeye sevk ediliyor
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Emniyet ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheliden ambulans şoförü Süleyman Kaba, kolluk sorgusunun tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Aralarında dönemin cezaevi müdürünün de bulunduğu gözaltındaki diğer 3 şüphelinin ise emniyetteki ifade işlemlerinin ardından pazartesi günü adliyeye çıkarılması kararlaştırıldı.

AMBULANS ŞOFÖRÜ İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST

Soruşturmayı yürüten adli ve emniyet birimlerinden alınan bilgilere göre süreç şöyle ilerledi:

Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde fenalaştığı döneme ve nakil sürecine ilişkin incelemeler kapsamında gözaltına alınan ambulans şoförü Süleyman Kaba’nın emniyetteki sorgusu tamamlandı.
Kaba, kollukta alınan ayrıntılı ifadesinin ardından dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak emniyetten serbest bırakıldı.

3 ŞÜPHELİ PAZARTESİ GÜNÜ HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve cezaevi yönetimi ile medya ayağını içeren diğer kritik isimlerin emniyetteki nezarethane işlemleri sürüyor:

Eski gazeteci Osman Arslan
Dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan
Dönemin vardiya amiri Kazım Beyke
Emniyetteki sorgu ve evrak tamamlama süreçleri devam eden söz konusu 3 şüphelinin, pazartesi günü sabah saatlerinde mevcutlu olarak cumhuriyet savcılığına sevk edilmesi bekleniyor.

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