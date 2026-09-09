Kaşif Kozinoğlu ölümünde tarihi karar! Silivri Başsavcılığı mezarın açılması talimatını verdi

Koğuştan yükselen acil yardım butonunun sesini radyo açarak bastırdığı belirlenen firari infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül haricindeki 10 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından, Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekilliği "feth-i kabir" (mezarın açılması) kararı verdi. Soruşturma dosyasına giren ve Kozinoğlu'nun vefat etmeden önce hücresinde kendi el yazısıyla kaleme aldığı son savunması ise kurulan kumpasın ve gizlenen delillerin anatomisini gözler önüne serdi.

HEKİMBAŞI MEZARLIĞI'NDA FETH-İ KABİR YAPILACAK: İLAÇLAR VE ZEHİR İNCELEMESİ

Yıllar sonra derinleştirilen adli tahkikat kapsamında atılacak adımlar netleşti:

Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe'nin talimatıyla, Kaşif Kozinoğlu'nun İstanbul Ümraniye'deki Hekimbaşı Mezarlığı'nda bulunan kabri önümüzdeki günlerde uzman heyet gözetiminde açılacak.

Mezardan alınacak kemik ve doku örnekleri üzerinde Adli Tıp Kurumu tarafından ayrıntılı kimyasal ve toksikolojik tahliller yapılacak.

Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmeden hemen önceki günlerde talep ettiği kalp ve vitamin takviyesi ilaçlarının içeriği mercek altına alınacak; geçmişteki yüzeysel otopsi raporları ile avukatına iletilen şüpheli zehirlenme ihbarları tek tek karşılaştırılacak.

KOĞUŞUNDA YAZDIĞI SON SAVUNMA DOSYADA: BENİ GÜNAH KEÇİSİ SEÇTİLER

Kozinoğlu’nun 22 Kasım 2011’de hakim karşısına çıkıp okumak için cezaevi koğuşunda hazırladığı, ancak ömrü vefa etmediği için sunamadığı el yazması savunma metni soruşturma dosyasına dahil edildi:

Emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri ve 17 yılı Milli İstihbarat Teşkilatı'nda geçen 34 yıllık operasyonel terörle mücadele geçmişini anlatan Kozinoğlu, kumpas davasında teşkilat içerisinden bilinçli biçimde "günah keçisi" seçildiğini yazdı.

Dosyada yargılanan diğer sanıkların hiçbirini hayatı boyunca görmediğini ve tanımadığını vurgulayan Kozinoğlu, kariyeri boyunca basın mensuplarıyla asla temas kurmadığını, isminin dosyaya sadece itibar suikastı oluşturmak amacıyla monte edildiğini belirtti.

ODTÜ'NÜN SAHTE DELİL RAPORU VE GİZLENEN MİT YAZILARI

Kozinoğlu savunmasında, soruşturmayı yürüten dönemin yargı mensuplarının aleyhteki dijital kurgularını ve lehteki resmi kurum yazılarını nasıl gizlediğini madde madde anlattı:

7 Saniyede Yüklenen Virüslü Klasör: Adının geçtiği dijital klasörlerin bilgisayara bir truva atı (virüs) vasıtasıyla dışarıdan ve sadece 7 saniye içinde yüklendiğinin ODTÜ tarafından hazırlanan resmi teknik raporla ispatlandığı, ancak savcılığın bu harddiski adli bilişim incelemesine göndermeden apar topar geri çektiği kaydedildi.

Müsteşarlık Yazısı Hasır Altı Edildi: MİT Müsteşarlığı'nın 15 Mart ve 6 Nisan 2011 tarihli resmi yazılarında, iddia konusu sızdırıldığı öne sürülen belgelerin Güvenlik İstihbarat Başkanlığı'na ait olduğu, Kozinoğlu'nun görev tanımı gereği bu birime erişim yetkisinin bulunmadığı ve evrakların kaynağı izlenebilen özel filigranlı kağıtlara basıldığının tescillendiği; buna rağmen bu lehte delillerin dönemin savcılarınca iddianameden gizlendiği ortaya kondu.