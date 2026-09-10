Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2'nci dalga operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de cezaevinde ölümüyle ilgili yeniden başlatılan soruşturmada ikinci dalga operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 2'nci dalga operasyonu: 1 kişi tutuklandı
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Eski MİT Görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmişti. Ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda savcılık, ikinci dalga operasyonunu hayata geçirdi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda aralarında basın mensubu ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

1 TUTUKLAMA, 8 ADLİ KONTROL TALEBİ 

Savcılık, ifadelerini aldığı şüphelilerden 8'inin adli kontrol şartıyla, 1'inin ise tutuklanarak yargılanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmesini istedi.

Nöbetçi hakimlikte ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i, savcılığın talebi doğrultusunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geriye kalan 1 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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