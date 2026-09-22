Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında gelişme! FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı adliyeye getirildi

Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla yeniden açılan ve özel bir soruşturma ekibiyle yürütülen dosyada, FETÖ davasından hükümlü olan Enver Altaylı, sağlık sorunları nedeniyle ertelenen ifadesinin alınması için geniş güvenlik önlemleri altında Silivri Adliyesi'ne getirildi.

SORUŞTURMADA BUGÜNE KADAR NELER YAŞANDI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in duyurduğu ve Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla takipsizlik kararının kaldırılmasıyla yeniden ivme kazanan soruşturmanın bilançosu şöyle şekillendi:

Adli İşlemler ve Gözaltılar: Soruşturma kapsamında olay tarihinde görev yapan ceza infaz kurumu personeli, sağlık çalışanları, medya mensupları ve eski kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Tutuklamalar ve Adli Kontroller: Aralarında eski savcılar Ali İşgören ve Necip Doğan, eski cezaevi görevlileri ve basın mensuplarının da bulunduğu isimlerin adliyeye sevk edilmesiyle birlikte soruşturmadaki tutuklu sayısı 6'ya, adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı ise 15'e yükseldi. Dosya kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirilirken, Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri de bilgi sahibi sıfatıyla ifade vermişti.

Son Operasyonlar: Sürdürülen operasyonlar çerçevesinde eski gazeteci Osman Arslan "örgüte üye olma ve casusluk" suçlarından tutuklanırken, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ve vardiya amiri Kazım Beyke hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.