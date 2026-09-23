Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Kurtlar Vadisi'nin senaryosuyla bağlantılı isim tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu belirlenen Bayram Özbek şüpheli sıfatıyla işlemlere tabi tutuldu.

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ VE AZMETTİRME SUÇLAMASI

Özbek hakkında, meydana gelen olayla ilişkisi bulunduğu gerekçesiyle silahlı terör örgütü kurma veya yönetme ile kasten öldürmeye azmettirme suçlarından işlem yapıldı. Şüpheli, bu suçlamalar kapsamında Silivri Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Silivri Sulh Ceza Hakimliği, yapılan değerlendirmenin ardından Bayram Özbek'in tutuklanmasına karar verdi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Meydana gelen olayla ilişkili olarak Kurtlar Vadisi dizisinin senaryosuna dahli olduğu tespit edilen şüpheli Bayram Özbek'in üzerine atılı bulunan silahlı terör örgütü kurma veya yönetme ile kasten öldürmeye azmettirme suçlarından dolayı Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanmasına karar verilmiştir."

Soruşturmanın diğer yönleriyle birlikte devam ettiği belirtildi.