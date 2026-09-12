Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak! Ölüm nedeni yeniden araştırılıyor

Ergenekon soruşturması sürecinde tutuklu olarak Silivri Cezaevi'nde bulunduğu dönemde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma yeniden gündeme geldi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yürütmekte olduğu soruşturma kapsamında, Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verdi.

İşlemin dün gerçekleştirilmesi planlanmıştı, ancak feth-i kabir son anda ertelendi. Alınan bilgilere göre, ertelenen işlemin bugün yapılması bekleniyor.

ÖLÜM SEBEBİ YENİDEN MERCEK ALTINDA

Başsavcılık, feth-i kabir kararını Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla aldı. Soruşturmanın bir diğer ayağını ise ölümünde üçüncü kişilerin herhangi bir müdahalesinin bulunup bulunmadığının ortaya çıkarılması oluşturuyor.

NUMUNELER İNCELENECEK

Mezarın açılmasının ardından alınacak numuneler üzerinde detaylı inceleme yapılacak. İnceleme sonucunda elde edilecek bulguların, soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi.