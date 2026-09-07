Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesi 15 yıl sonra kalktı!

Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekilliği koordinesinde yürütülen ve yeni güvenlik kamerası görüntüleri ile istihbarat raporlarına dayanan soruşturmada, olayın basit bir kalp krizi olmadığı, planlı bir FETÖ suikastı organizasyonu çerçevesinde müdahalenin kasten engellendiği saptandı. Operasyon kapsamında 10 şüpheli gözaltına alınırken, kritik infaz koruma memurunun firarda olduğu bildirildi.

ACİL DURUM BUTONUNA BASILDI RADYONUN SESİNİ SONUNA KADAR AÇTI

Devletin en kritik istihbarat görevlerinde bulunarak Bosna'da "Fedai", Azerbaycan'da "Köroğlu", Afganistan'da "Türk General" ve Türkistan coğrafyasında "Hayalet" kod adlarıyla anılan Kaşif Kozinoğlu'nun koğuşuna, ölümünden aylar önce şüpheli bir infaz koruma memuru yerleştirildi:

Mayıs 2011'de koğuşa özel olarak görevlendirilen infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül'ün, Kozinoğlu fenalaştığında acil durum butonunun alarm vermesine rağmen harekete geçmediği belirlendi.

Kontrol panosundaki acil çağrıyı görmezden gelen Gül'ün, nöbet odasındaki radyonun sesini sonuna kadar açarak telsiz anonslarını, alarmları ve yardım çığlıklarını diğer personelin duymasını engellediği kamera kayıtlarıyla tespit edildi.

Sabotaj hamlesinin ardından soğukkanlı bir şekilde koridordan geçerek mescide gittiği görülen şüphelinin, olay ancak 15 dakika sonra fark edilince hiçbir şeyden habersiz gibi ilk yardım ekiplerinin arasına karıştığı anlaşıldı.

Dakikalarca müdahale edilmeyerek hayati zaman dilimi tüketilen Kozinoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

ÖRGÜT EVLERİNDE SAKLANDI VE DARBE GİRİŞİMİ SONRASI FRANSA'YA KAÇTI

Kozinoğlu'nun ölümünün ardından şüpheli gardiyanın izlediği FETÖ hücre rotası da soruşturma dosyasına girdi:

Olaydan yaklaşık bir ay sonra Bakırköy Kadın Cezaevi'ne geçiş yapan şahıs, 6 ay boyunca İstanbul'da resmi hiçbir ikametgah göstermeden örgütün hücre tipi gaybubet evlerinde barındı.

2012'de örgütün kapatılan Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kaydolan zanlı, 2013 yılında gardiyanlıktan istifa etti ve hiçbir SGK kaydı olmadan örgüt parasıyla finanse edildi.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden 17 gün sonra Atatürk Havalimanı üzerinden Fransa'ya firar etti. Yaklaşık 10 yıldır kaçak yaşayan Ferhat Veysi Gül hakkında kırmızı bültenle iade süreci başlatıldı.

11 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI VE 10 KİŞİ YAKALANDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili Ebubekir Efe tarafından derinleştirilen soruşturmada, olay tarihinde cezaevinde görev yapan ve sabotaja ortak oldukları değerlendirilen 11 infaz koruma memuru ve yetkili hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Eş zamanlı baskınlarda 10 zanlı gözaltına alınırken, Fransa'ya kaçan Gül için yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.