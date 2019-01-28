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Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor

Birleşmiş Milletler Temsilcisi Agnes Callamard, Kaşıkçı Cinayetini soruşturmak için Türkiye'ye geldi. Görüşme yarın başsavcılıkta yapılacak. Callamard, Türkiye'de bire hafta kalacak.

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor

Kaşıkçı cinayeti ile ilgili soruşturma sürüyor. Birleşmiş Milletler Temsilcisi bu kapsamda Türkiye'de bir hafta geçirecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yarın Birleşmiş Milletler temsilcisiyle bir araya gelecek.

Türkiye'ye gelen temsilcinin Birleşmiş Milletler'in yargısız, acil be keyfi nitelikteki infazlar konusunda yetkili özel raportörü  Agnes Callamard oldupğu belirtildi. 

Callamard ilk görüşmesini Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptı. Çavuşoğlu raportörü resmi konutta kabul etti.

Callamard'ın ayrıca Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'le de görüşmesi bekleniyor.

Başsavcılık ile yapılacak görüşmenin  uluslararası soruşturmanın mesafe kat etmesinde önemli bir rol oynayacağı ifade ediliyor. 


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #bm #cemal kaşıkçı
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