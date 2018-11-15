Suudi Arabistan Başsavcılığından Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamının istediği bildirildi.
Açıklamada, "Kaşıkçı'nın cesedi, konsoloslukta parçalandı. Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel iş birlikçinin yaklaşık görüntüsüne ulaştık." ifadesine yer verildi.
Kahtani'ye yurt dışına çıkış yasağı
Başsavcılıktan, görevden alınan eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el-Kahtani'ye yurt dışına çıkma yasağı getirildiği kaydedildi.
"Zanlılardan biri kameraları bozuldu"
Açıklamada, zanlılardan birinin, konsolosluktaki kameraları bozduğu belirtildi.
Suudi Arabistan Başsavcılığından, gazetece Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamının istediği açıklandı.
Suudi Arabistan Başsavcılığından Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamının istediği bildirildi.