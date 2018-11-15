banner999
Milli helikopter görücüye çıktı
Milli helikopter görücüye çıktı
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!
Mehmet Ali Erbil'den kötü haber!
Brexit'te uzlaşı sağlandı
Brexit'te uzlaşı sağlandı
Brexit Bakanı istifa etti
Brexit Bakanı istifa etti

Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! İdamları istendi

Suudi Arabistan Başsavcılığından, gazetece Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamının istediği açıklandı.

Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme! İdamları istendi

Suudi Arabistan Başsavcılığından Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayında 5 kişinin idamının istediği bildirildi.

Açıklamada, "Kaşıkçı'nın cesedi, konsoloslukta parçalandı. Kaşıkçı'nın cesedini teslim alan yerel iş birlikçinin yaklaşık görüntüsüne ulaştık." ifadesine yer verildi.

Kahtani'ye yurt dışına çıkış yasağı

Başsavcılıktan, görevden alınan eski Kraliyet Divanı Müsteşarı Suud el-Kahtani'ye yurt dışına çıkma yasağı getirildiği kaydedildi.

"Zanlılardan biri kameraları bozuldu"

Açıklamada, zanlılardan birinin, konsolosluktaki kameraları bozduğu belirtildi.

Etiketler; #idam #suudi gazeteci #cemal kaşıkçı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.