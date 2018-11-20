Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda işlenen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından tüm dünyada gözlerin üzerine çevrildiği Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman “karşı atağa” geçti. Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olduğu iddiaları uluslararası basının gündeminde olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin Arjantin'de düzenlenecek G-20 Zirvesi'ne katılacağı açıklandı. Bu zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Dünya basınında çıkan haberlerde, Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olmakla suçlanan Suudi Veliaht Prens, Arjantin'de G-20 zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, G-20'nin ay sonundaki Arjantin zirvesinde Türkiye'yi temsil edecek. Gözler, Kaşıkçı cinayeti konusunda doğrudan Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ı suçlamayan, ancak yaptığı konuşmalarda kullandığı ifadeler dünya basını tarafından “Veliaht prensi ima etti” olarak yorumlanan Erdoğan'ın, Arjantin'de MBS ile ikili görüşme yapıp yapmayacağı açıklanmadı.



Kral Selman veliahta arka çıkıyor



Kaşıkçı cinayetinin hala dünya gündeminin en büyük tartışmalarından olduğu bir ortamda, Arjantin'de dünyanın en gelişmiş 20 ekonomisine sahip ülkelerin zirve toplantısına Suudi Arabistan adına Veliaht Prens'in gönderilmesi, “Suudi Kralı Selman'ın oğluna sahip çıkması” olarak nitelendirildi.



Nitekim, Kral Selman Kaşıkçı cinayetinin ardından kamuoyu önünde ilk konuşmasını Pazartesi günü yaptı. Kral Selman'ın bu konuşmada Kaşıkçı cinayetinden hiç bahsetmemesi dikkat çekti. Aksine Kral Selman, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Şura Konseyi'ne yönelik konuşmasında, oğlu Muhammed bin Selman'ın “Vizyon 2023” adı verilen ekonomik programına destek çıktı.



Kral Selman konuşmasında Suudi yargısını ve savcılığını ‘adalet alanındaki hizmetini' yerine getirdikleri gerekçesiyle de övdü.



Trump veliaht Prensle görüşecek mi



G-20 zirvesine Prens Muhammed Bin Selman'ın katılacağının açıklanmasının ardından, diğer dünya liderlerinin tavırlarının ne olacağı da merak konusu. ABD'de Cuma günü Washington Post gazetesinde CIA'in Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiği kanaatine vardığı şeklinde bir haber çıkmış, ancak ABD Başkanı Donald Trump, bu iddia kendisine sorulduğunda “Nihai bir sonuç yok, henüz erken” yanıtını vermişti.



Erdoğan Paraguay ve Venezuela'ya da gidecek



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Kasım-3 Aralık tarihleri arasındaki Güney Amerika gezisinde, sadece Arjantin'deki G-20 zirvesine katılmayacak, ayrıca Paraguay ve Venezuela’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. (Sözcü)