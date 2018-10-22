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Kaşıkçı gibi giyinip gezdiği anlar kameraya böyle yansıdı

Önceki gün Türk ve uluslararası basınında yer alan bir iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. İddiaya göre İstanbul'daki Başkonsolosluğa girdikten sonra bir daha haber alınamayan ve öldürüldüğü resmi olarak açıklanan Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ekipten birisi kamera kayıtlarını yanıltmak için gazetecinin kıyafetlerini giyerek dolaşmaya çıkmıştı... Bu iddiayı doğrulayan görüntü CNN International'dan geldi.

Kaşıkçı gibi giyinip gezdiği anlar kameraya böyle yansıdı

CNN International, önceki gün İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürüldüğü resmi olarak açıklanan Cemal Kaşıkçı’nin infazı ile ilgili korkunç görüntüleri paylaştı… Yerel ve uluslararası basında ortaya çıkan, “Kaşıkçı’nın konsolosluk binasından çıkarken görülmesi için infaz timinden birisi gazetecinin kıyafetlerini giyerek dolaşmaya çıktı” iddiası neredeyse doğrulandı. CNN International’ın elde ettiği görüntülerde, Kaşıkçı’yı öldüren ekipten olduğu bilinen Mustafa el Madani, Kaşıkçı’nın kıyafetlerini giydikten sonra İstanbul’da gezmiş.

Kamera kayıtlarında yer alması için böyle bir hamle yaptığı hamin edilirken, CNN International’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, “Ekipten birisi Kaşıkçı’nın kıyafetlerini giyerek İstanbul çevresinde dolaştı. Bunu Kaşıkçı’nın öldürüldüğü gün yaptılar” dedi. Video görüntülerinde Kaşıkçı’ya benzeyen kişinin binanın arka kapısından çıkış yaptığı görülürken, Kaşıkçı’nın kıyafetleri, gözlük ve sahte sakal takıldığı dikkatlerden kaçmadı.

Görüntülerde Kaşıkçı gibi giyinen kişi Sultahahmet Camisi’nin çevresinde görülüyor. Al-Madani’nin Suudi Arabistan’ın gönderdiği infaz timinde olduğu tahmin edilirken kendisinin Kaşıkçı’yla benzer vücut hatlarına sahip olduğu ve aynı boylarda olduğu ifade edildi. İsmini açıklamayan Türk yetkili, Madani’nin sadece bu görevle İstanbul’a gelmiş olabileceğinden şüphelendiklerini söyledi. Türk yetkili, “Madani, kıyafetleri giydiği sırada muhtemelen hala sıcaktı” yorumunu yaptı. Sözcü


 

Etiketler; #CNN International #suudi arabistan #cemal kaşıkçı
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