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"Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmiyoruz"

Tüm dünya, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasını beklerken Suudi Arabistan sorumluluğu üstünden attı. Riyad yönetimi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü ve cesedinin nerede olduğunu bilmediğini açıkladı. Bu sırada Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a en yakın isimlerin görevden alınması dikkat çekti.

"Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu bilmiyoruz"

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğü ve cesedinin nerede olduğu soruları Suudi Arabistan'a yöneltilmişken, Riyad yönetimi bugüne dek cinayete ilişkin çelişkili bilgiler vererek suya sabuna dokunmadı. 

Dünya kamuoyunun baskısına rağmen Riyad yönetimi, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü ve cesedinin nerede olduğunu bilmediğini iddia etti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil El Cubeyr, Kaşıkçı'nın ölümünün korkunç bir hata olduğunu söyledi.

Cubeyr, Veliaht Prens Selman'ı da cinayetin dışında tuttu, Selman'ın olanların farkında olmadığını vurguladı ancak Prens Selman'a en yakın isimler görevden alındı.

BU isimler arasında Genel İstihbarat Başkanlığı Başkan Yardımcısı General Ahmet el Asiri ile Kraliyet Mahkemesi danışmanı Saud el Kahtani de yer alıyor.

El Cubeyr, "Riyad, Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü ya da cesedinin nerede olduğunu kesin olarak bilmiyor" dedi.

Kaşıkçı'nın öldürülmesine karışanların yaptıkları eylemden sorumlu tutulacağını dile getirdi El Cubeyr. Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı diledi.

El Cubeyr, Suudi Arabistan ile ABD arasındaki ilişkinin, Kaşıkçı'nın ölümü nedeniyle gerildiğini de sözlerine ekledi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #cemal kaşıkçı #riyad
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