Dünya basını dün akşam saatlerinde Suudi Arabistan Kralı Selman ve son dönemde ülkede "reform" getirme vaadiyle uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken Veliaht Prens'in gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın çocuklarıyla bir araya geldiği anları konuşuyor... İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan ve Riyad'ın inatla, "Arka kapıdan çıktı, bizim haberimiz yok" demesinden haftalar sonra öldüğünü itiraf ettiği Kaşıkçı'nın çocukları dün Kral ve Prens'le buluştu. Resmen polis zoruyla getirilen çocuklar, babalarının belki de ölüm emrini veren kişilerin taziye dileklerini aldı.

Riyad yönetimine muhalif haber ve makaleler yazarak dikkatleri üzerine çeken Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’ndaki sır ölümü dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor

2 Ekim’de evlenmek için ihtiyaç duyduğu belgeleri almak üzere İstanbul’daki temsilciliğe giren ve o günden beri haber alınamayan Kaşıkçı hakkında Türk makamlar neredeyse her gün açıklama yapmış ve Riyad yönetiminin Kaşıkçı’nın infazında parmağı olduğunu açıklamıştı.



Fakat 2 Ekim’den beri haftalar boyunca her açıklamasında bu iddiaları reddeden Riyad yönetimi, önce Kaşıkçı’nın binanın arka kapısından çıktığını iddia etmiş ve daha sonra bu iddiayı doğrulamak için Kaşıkçı’nın kıyafetlerini giyen bir dublörü İstanbul’da dolaştırmışlardı. Fakat Türkiye başta olmak üzere uluslararası kamuoyunun tepkilerine daha fazla dayanamayan Riyad yönetimi geçen hafta Kaşıkçı’nın başkonsolosluk binasında yaşanan bir arbede sırasında öldüğünü itiraf etti.



Polis ve kameralar önünde zoraki tokalaşma



Ülkeyi demir yumrukla yöneten Kral ve son dönemde yaptığı reformlarla dikkat çeken Veliaht Prens Muhammed, izinleri olmadan ekonomik, diplomatik ve sosyal hiçbir konuda adım atmıyordu. Kaşıkçı’nın öldürülmesi sonrasında Hollywood filmlerini aratmayan olayların yaşandığı Kaşıkçı cinayetinde yeni bir perde dün açıldı… Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve babası Riyad’daki Yamama Sarayı’nda Kaşıkçı’nın çocuklarını ağırladı.



Ülke liderleri ya da kritik zirveler haricinde kraliyet ailesiyle ilgili pek fotoğraf paylaşmayan Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA, kameralar ve polis eşliğinde çekilen görüntüleri bütün dünyaya servis etti.



Kaşıkçı’nın oğulları Salah ve Sahel’i ağırlayan Kral ve Prens’in tokalaşma anı ise oldukça garip görüntülere sebep oldu. Emir vermeden hiçbir kararın hayata geçmediği Suudi Arabistan’da iki çocuk belki de babalarının ölüm emrini veren kişilerle karşı karşıya geldi ve kameralar önünde tokalaşarak sohbet etmeye zorlandı.



Son bir yıldır yurt dışı çıkış yasağı varmış



Haber ajansı Associated Press, çocukların geçen yıldan beri yurt dışına çıkış yasağı olduğunu aktarırken fotoğraflarda çocukların korku dolu gözleri ve tokalaşırken ellerini sıkmamaları yaşananların ne kadar garip olduğunu gözler önüne seriyor. Suudi Arabistan’dan gelen infaz timinin, Kaşıkçı ile neredeyse eş zamanlı olarak İstanbul’daki başkonsolosluğa girmesinin, Kaşıkçı’nın kıyafetlerini giyen bir ajanın görüntülerinin ortaya çıkması ve bazı yetkili ve kişilerin görevden alınmasıyla birlikte iyice zor durumda kalan Suudi Arabistan yönetiminin bu görüntülerin ve taziye mesajı uluslararası kamuoyuna sunduğu zaman da oldukça şaibeli.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Arapça ve İngilizce simültane tercüme ile gerçekleşen grup konuşmasının ardından ve Kral Selman’ın, “Kim olursa olsun sorumluları cezalandıracağız” açıklamasının ardından geldi. Buna rağmen Kaşıkçı’nın çocuklarını sarayda ağırlayan Kral ve Prens’in gazetecinin öldüğünün doğrulanmasına rağmen hala cesedin nerede olduğunu açıklamamaları, “Bu nasıl bir senaryo” sorularının sorulmasına sebep oldu. Sözcü