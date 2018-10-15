Türk ve Suudi heyetinin Cemal Kaşıkçı olayını çözmek için başlattığı Suudi Arabistan Konsolosluğundaki aramalarda 'mavi ışık' yöntemi kullanılıyor. Türk yetkililerin Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne dair delil bulduğu iddia edildi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili oluşturulan ortak çalışma grubunda yer alan uzman ekiplerin konsolosluğun içinde, çatısında ve bahçesindeki çalışmaları devam ediyor.



Levent'teki başkonsoloslukta inceleme yapan uzman ekiplerin, binanın içindeki odalarda çalışmaları sürüyor.



Uzman ekiplerin çalışma yürüttüğü binanın üst katındaki odaların tümünün ışıklarının kapatıldığı ve pencerelerden dışarı mavi bir ışık yansıdığı görüldü. Ayrıca, uzmanlar konsolosluğun bahçesinde ve çatısında da inceleme yapıp, fotoğraf çekti.



Al Jazeera, konsolosluktaki yapılan incelemelerde Türk yetkililerin Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğüne dair delil bulduğunu iddia etti.