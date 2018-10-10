Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz Washington Post'a makale yazdı. Cengiz, "Cemal o binaya girdi ve çıktığına dair hiçbir delil yok” ifadelerini kullandı.

Kayıp Suudi gazetecinin nişanlısı Hatice Cengiz, Amerikan Washington Post'a yazdı.



Nişanlısının konsolosluğa evlilik işlemleriyle ilgilili evraklarını tamamlamaya gittiğini söyleyen Cengiz, yazısında o güne dair detayları aktardı.



"Cemal, bir diplomatik misyonda insanlara zarar vermenin, onları gözaltına almanın veya tutuklamanın uluslararası hukuku ihlal etmek olacağını söyledi ve Türkiye tarihinde bugüne kadar böyle bir şeyin hiç yaşanmadığını belirtti. Bu yüzden ana vatanı olan Suudi Arabistan konsolosluğuna, içeride güvende olacağından şüphe etmeden girdi."



Cengiz, Cemal Kaşıkçı içeri girdikten sonra 3 saat dışarıda beklediğini söyledi. Daha sonra güvenlik görevlilerine nişanlısını sordu...



"Aldığım cevap beni daha da endişelendirdi çünkü Cemal'in binadan zaten ayrıldığını söylediler. Şu bir gerçek ki Cemal o binaya girdi ve çıktığına dair hiçbir delil yok."



Hatice Cengiz, konunun aydınlatılması için Amerika'dan yardım istedi, Riyad'a çağrıda bulundu.



"Başkan Trump ve eşi Melania Trump'tan, Cemal'in ortadan kaybolması konusunu aydınlatmaya yardımcı olmalarını rica ediyorum. Ayrıca Suudi Arabistan'ı ve özellikle Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı aynı hassasiyeti göstermeye ve konsolosluktaki kamera kayıtlarını yayımlamaya çağırıyorum."



Hatice Cengiz, yaptıkları çalışmalar nedeniyle Türk yetkililere güvendiğini de belirtti.



ulusal.com.tr