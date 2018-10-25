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Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'dan ayrıldı

Cemal Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'dan ayrılarak ABD'ye gitti.

Kaşıkçı'nın oğlu Suudi Arabistan'dan ayrıldı

Kral Selman, Kaşıkçı'nın oğlu Salah'ı kabul etmişti. Saraydaki buluşmada muhafızların ise elleri hep tetikteydi.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü açıklandı. Kral Selman ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman, geçtiğimiz günlerde Kraliyet Sarayı'nda Kaşıkçı'nın oğlunu ağırladı.​

Riyad'da gerçekleşen buluşmaya Kraliyet Muhafızları'nın en kilit ismi Albay Meshal Saad al-Bostani de katıldı. Görüşme boyunca elini silahından ayırmadı. Salah'ın her hareketini takibe aldı.

Amerika'da ekonomi eğitimi alan Salah Kaşıkçı'nın kıyafetinin kırışıklığı "Zorla getirildi" yorumlarına yol açtı.


Cemal Kaşıkçı, nişanlısı Hatice Cengiz ile birlikte 2 Ekim'de gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kayboldu.
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Etiketler; #cemal kaşıkçı
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