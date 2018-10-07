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Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiası

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürdürüldüğü iddiası ABD'de tepkiye neden oldu.

Kaşıkçı'nın öldürüldüğü iddiası

Günlerdir akıbeti hakkında bilgi alınamayan Suudi Arabistan vatandaşı gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni iddilar gündem geliyor.

Son olarak Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğuna girerken görüntülenen gazetecinin öldürüldüğü öne sürüldü.

İddialara göre kayıp gazeteci konsolosluk binasında öldürüldü, cesedi ise binadan gizlice çıkarıldı.

Reuters'ın gündeme getirdiği iddianın kaynağı emniyet. Habere göre polisin ilk izlenimi bu yönde ve cinayetin önceden tasarlandığına inanılıyor. 

Konuya ilişkin son açıklamayı AKP Sözcüsü Ömer Çelik yaptı. Bu konuda hassas çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Çelik "Türkiye Cumhuriyeti devleti, emin ve güvenilir bir devlettir. Ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ne Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların herhangi bir şekilde can güvenliği tehdit edilemez" dedi.

Salı günü evrak işleriyle ilgili olarak İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluk binasına giren Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan o günden beri haber alınamıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #cemal kaşıkçı #suudi arabistan
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Haktan - 6 gün önce
Tepkiyi en ağır şekilde vermezseniz Türk milletinin hakkı burnunuzdan gelsin Türkiye'de bir başka ülke operasyon yapamayacağını tüm dünyaya göstermemiz lazım çünkü bu tepkimiz içeriye güven dışarıya korku salmalidirki herkes ayağını denk alsın
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