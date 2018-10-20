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Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yeni iddia

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'na yakın bir kaynak, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın boğularak hayatını kaybettiğini söyledi

Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili yeni iddia

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda boğularak öldürüldüğü iddia edildi. 

Amerikan CNN televizyonuna konuşan Suudi Arabistan Kraliyet Divanı'na yakın bir kaynak, Suudilerin Kaşıkçı'nın boğulma suretiyle hayatını kaybettiği sonucuna vardığını söyledi.

Haberde bununla birlikte Kaşıkçı'nın ölüm nedenine ilişkin henüz herhangi bir delil sunulmadığı belirtildi. 

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmiş, ancak ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı. 

Suudi Arabistan Başsavcılığının dosya hakkındaki soruşturmayı sürdürdüğü ve olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığı aktarılmıştı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #cemal kaşıkçı #suudi gaseteci #iddia #boğuldu
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