Öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın ses kaydı dökümleri ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın ölümünün acemice işlenmiş bir cinayet olmadığı ve önceden planlandığı belirlendi. Öte yandan Suudi Arabistan, Türkiye'nin iade talebini reddetti.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın son sözlerinin "Nefes alamıyorum." olduğu ortaya çıktı. Kaşıkçı'nın ölümünün acemice işlenmiş bir cinayet olmadığı ve önceden planlandığı belirtildi.



Amerikan CNN kanalı, haberini Kaşıkçı'nın son anlarının ses kaydının çevirisini gören bir kaynağa dayandırdı. Ses kaydı dökümlerinde Kaşıkçı'nın cesedinin bir testere ile parçalara ayrıldığı bilgisi verildi. Faillere ise Kaşıkçı'nın bedeni parçalara ayrılırken müzik dinlemeleri tavsiye edildi.



Haberde, cinayet işlendikten sonra faillerin başka bir kişiye bilgi verildiği de kaydedildi.



Suudi Arabistan ise, Türkiye'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında adı geçen Suudi vatandaşlarına yönelik iade talebini reddetti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, Ankara'yı Riyad ile bilgi paylaşımı konusunda yeterince işbirliği yapmamakla suçladı. Cubeyr, "Türkiye'deki dostlarımızdan bize mahkemede kullanabileceğimiz kanıtları sağlamalarını istedik. Bunları almamız gereken şekliyle almadık." dedi.



Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasını takip eden ilk günlerde, Suudi gazetecinin konsolosluktan çıkıp gittiğini öne sürmüştü. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de bu iddiadan sonra nişanlısının yaşadığına ikna olmuştu. Cengiz, Konsoloslukta bu tür bir suçun işlenebileceğini aklına dahi getirmediğini ifade etti.



Hatice Cengiz, Al Jazeera'ya verdiği röportajda, Kaşıkçı cinayetini işleyen kişilerin kimliklerinin tespit edilmesini ve yargılanmalarını istedi.



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