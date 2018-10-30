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Kaşıkçı olayında yeni gelişme
Kaşıkçı olayında yeni gelişme

Kaşıkçı olayında yeni gelişme: Suudi Başsavcı...

Suudi Arabistan Başsavcısı Ma'cib, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında geldiği ülkesininin başkonsolosluğundan ayrıldı.

Kaşıkçı olayında yeni gelişme: Suudi Başsavcı...

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi soruşturması kapsamında Türkiye'de bulunan Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib sabah saatlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile ikinci kez görüşmek üzere adliyeye geldi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek protokol kapısından içeri giren Suud el-Ma'cib ve beraberindeki heyet, Başsavcılık makamına geçti. Başsavcının giriş yaptığı A kapısı önüne adliye mensupları alınmazken, görüntü çekimine de izin verilmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fidan ile Suudi heyetin görüşmesi başladı.

Suudi Arabistan Başsavcısı Suud el-Ma'cib, Başsavcı İrfan Fidan ile dün de adliyede görüşmüştü.

Suudi Arabistan Başsavcısı Ma'cib, Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında geldiği ülkesininin başkonsolosluğundan ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #suudi arabistan #başsavcı #adliye #cemal kaşıkçı
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