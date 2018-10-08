Ankara-Riyad hattı geriliyor, İstanbul Suudi Arabistan Konsolosluğu önü gün boyu hareketliydi. Dışişleri Bakanlığı, Savcılık, Emniyet topyekün Suudi gazeteci Cemel Kaşıkçıyı arıyor. 7 gündür haber alınamayan gazetecinin geçmişi ise bu bilinmezliğin perde arkasını aydınlatabilir.

Suudi Arabistan Büyükelçisi ikinci kez dışişlerine çağrıldı, İstanbul Başkonsolosluğu'nda arama izni istendi. 7 gündür kayıp olan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin soruşturma derinleşiyor.



Kaşıkçı soruşturması ile ilgili Dışişleri Bakanlığı teyakkuzda. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid bin Abdulkerim El-Hireyci bir kez daha Dışişlerine çağrıldı. Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Suudi Arabistanlı yetkililerden işbirliği yapmalarını istedi.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre Suud Büyükelçi görüşmede İngiliz haber ajansı Reuters'ın cinayet iddialarını yalandı.



Ayrıca Türkiye, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda arama izni talep etti. Konsolosluk önü hereketliydi.



Peki Riyad yönetimine muhalif olarak gösterilen, Washigton Post'ta yazarlık yapan Cemal Kaşıkçı kim? Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Müdürü Gökhun Göçmen, Kaşıkçı'nın muhalif bir gazeteciden daha fazlası olduğuna işaret etti.



Kayıp gazeteci siyasetin ve meslek örgütlerininde gündeminde. CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Suudi Arabistan'ın sessiz kaldığını belirtti. Meclis'te basın toplatısı düzenleyen Yılmaz, "İddialar oğruysa, bu Viyana Sözleşmesinin ihlalidir ve bunu ihlal edenler Türkiye'de barınamaz." dedi.



Basın Konseyi'nden de açıklama yapıldu. Açıklamada Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili Suudi Arabistan yetkililerinin tatmin edici bir açıklama talep edildi.



Gökhun Göçmen - Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Müdürü

Kamera: Şengül Derin



ulusal.com.tr



