Kaşıkçı soruşturmasında 25 kişi daha ifadeye çağrıldı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturmasında 25 kişi daha tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.



Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine yönelik soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 25 kişi daha "tanık" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Soruşturmada 19 Ekim'de 20 kişi tanık sıfatıyla ifade vermişti.



Ne olmuştu?



Suudi Arabistan, son olarak 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi başkonsolosluğuna girerken görülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü doğruladı.



Suudi Arabistan Başsavcısı Şeyh Suud el-Mucib, Kaşıkçı'nın konsoloslukta çıkan bir kavgada hayatını kaybettiğini açıkladı. Başsavcı, öldürülen Suudi gazetecinin cesedinin nerede olduğu konusunda ise bilgi vermedi. Suudi Başsavcı, "Yaptığımız ön incelemelere göre, şüpheliler, vatandaş Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a dönme ihtimali bulunduğuna dair emareler olduğu için Kaşıkçı ile görüşmek üzere İstanbul'a gitti. Bu kişi ve İstanbul'daki Suudi başkonsolosluğunda görüştüğü şahıslar arasında başlayan tartışma arbedeye ve yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Çıkan kavga da vatandaş Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle sonuçlandı" açıklamasında bulundu. Başsavcı, şüphelilerin daha sonra ise "olan biteni saklamaya çalıştığını" belirtti.



Suudi Arabistan'dan daha önce yapılan açıklamalarda, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği başkonsoloslukta öldürüldüğü yönündeki haberler yalanlanarak muhalif gazetecinin aynı gün binadan çıktığı savunuluyordu. İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla uluslararası basına konuşan Türk yetkililer, Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrılarak bina dışına çıkarıldığını söylemişti.



5 üst düzey isim görevden alındı



Kaşıkçı'nın öldüğünü 20 Ekim'in ilk saatlerinde doğrulayan Suudi Arabistanlı yetkililer, olayla ilgili 18 Suudi vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Olay nedeniyle üst düzey beş Suudi yetkili de görevden alındı. Bu yetkililer arasında Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlarından Suud el Kahtani de bulunuyor. Her iki yetkili de Veliaht Prens'in iktidara gelmesinin ardından Suudi Arabistan siyasetinde güç kazanan isimlerdi.



Babası Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud, Kaşıkçı'nın öldüğünün kabul edilmesi sonrası alınan kararlar kapsamında ayrıca Veliaht Prens Muhammed'i, Suudi Arabistan Genel İstihbarat Başkanlığının yeniden yapılandırılması için kurulmasına karar verilen komitenin başına getirdi.



Washington Post gazetesi için kaleme aldığı köşe yazılarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed'in politikalarına yönelttiği eleştirilerle tanınan Kaşıkçı, 2017 yılından beri ABD'de yaşıyordu. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna, Türk nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmesi için gerekli evrakları teslim almak amacıyla gitmişti. Geçmişte Suudi Arabistan’ın eski istihbarat başkanı Prens Türki bin Faysal'a danışmanlık da yapan Kaşıkçı 59 yaşındaydı.