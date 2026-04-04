Kasım Süleymani'nin kızından ABD’ye yalanlama: Akrabalarımız ABD’de değil, Zagros Dağları eteklerinde!

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kasım Süleymani’nin yeğeni ve büyük yeğeni olduğu iddia edilen kişilerin gözaltına alındıkları yönünde iddialarda bulundu.

Bakanlık, "Hamideh Soleimani Afshar ve kızı şu anda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın gözetimindedir" açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu kişilerin Kasım Süleymani ile akrabalık bağı bulunduğu yönündeki iddialar ise ailesi tarafından reddedildi. Kasım Süleymani’nin kızlarından Nergis Süleymani, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Nergis Süleymani’nin açıklamaları şu şekilde:

“Bismillahirrahmanirrahim

Bu kişinin Kasım Süleymani ile ilişkilendirilmesi—Allah işini kolaylaştırsın—kabul edilebilir ve cevap verilebilir bir iddia değildir. Çünkü aslında onun iki yeğeni erkektir, kadın değildir; ayrıca bugüne kadar ABD’de onun ailesinden ve akrabalarından hiç kimse yaşamamıştır ve yaşamamaktadır.

Kasım Süleymani'nin akrabaları konusunda şunu söylemek gerekir: Onları şu anda Zagros Dağları eteklerinde, gururlu Lur halkı arasında, elinde tüfek olanlar arasında arayın!

Hepsi bu kadar.”