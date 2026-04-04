Kasım Süleymani'nin kızından ABD’ye yalanlama: Akrabalarımız ABD’de değil, Zagros Dağları eteklerinde!

ABD'nin Kasım Süleymani’nin yeğeni ve büyük yeğeni olduğu iddia edilen kişilerin gözaltına alındığı yönündeki açıklamalarına Süleymani’nin kızı Nergis Süleymani’den yalanlama geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kasım Süleymani’nin yeğeni ve büyük yeğeni olduğu iddia edilen kişilerin gözaltına alındıkları yönünde iddialarda bulundu. 

Bakanlık, "Hamideh Soleimani Afshar ve kızı şu anda ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nın gözetimindedir" açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu kişilerin Kasım Süleymani ile akrabalık bağı bulunduğu yönündeki iddialar ise ailesi tarafından reddedildi. Kasım Süleymani’nin kızlarından Nergis Süleymani, bu yöndeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Nergis Süleymani’nin açıklamaları şu şekilde:

“Bismillahirrahmanirrahim

Bu kişinin Kasım Süleymani ile ilişkilendirilmesi—Allah işini kolaylaştırsın—kabul edilebilir ve cevap verilebilir bir iddia değildir. Çünkü aslında onun iki yeğeni erkektir, kadın değildir; ayrıca bugüne kadar ABD’de onun ailesinden ve akrabalarından hiç kimse yaşamamıştır ve yaşamamaktadır.

Kasım Süleymani'nin akrabaları konusunda şunu söylemek gerekir: Onları şu anda Zagros Dağları eteklerinde, gururlu Lur halkı arasında, elinde tüfek olanlar arasında arayın!

Hepsi bu kadar.”

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
Konya merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu
Belediye binasına silahlı saldırı!
İstanbul merkezli 6 ilde sahte ikamet izni operasyonu
Küresel piyasalarda 'çöküş’ senaryoları tetiklendi
İğneada açıklarında tespit edilen mayın imha edildi
"ABD ordusunun sözde kurtarma operasyonu hezimetle sonuçlandı"
Hizbullah, İsrail savaş gemisini vurduğunu duyurdu
Gümrük Muhafaza ekipleri 7,2 ton uyuşturucu ele geçirdi
Kasım Süleymani'nin kızından ABD’ye yalanlama
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Gazete manşetleri 6 Nisan Pazartesi Gazete manşetleri 6 Nisan Pazartesi
Belediye binasına silahlı saldırı! Belediye binasına silahlı saldırı!