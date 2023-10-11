Kassam Tugayları Hayfa Kentini Roketle Vurduklarını Açıkladı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentini R160 tipi roketle vurduklarını duyurdu.

Kassam Tugayları Hayfa Kentini Roketle Vurduklarını Açıkladı
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Hayfa kentini R160 tipi roketle saldırı düzenledik." denildi.

Saldırıya ilişkin daha fazla detay verilmedi.

İsrail-Filistin Çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 24 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Ayrıca İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde çıkan olaylarda 2 Filistinliyi öldürmüştü.

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# israil # filistin # gazze
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