1 Mayıs İşçi Bayramında acı bir kaza daha meydana geldi. Kastamonu'daki mermer ocağında göçük oldu. Yaşanan olayda iki işçi hayatını kaybetti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde madende çalışıyorlardı. İşçi bayramında acı bir kaza meydana geldi. İki işçi yaşamını yitirdi.



Kastamonu'da yaşayan iki işçi Recep Kayan ve Cemal Aysan, Turnacık köyünde özel bir mermer ocağında aynı iş makinesindeydiler. O sırada yamaçtan kaya ve mermer parçaları koptu. Parçalar iki işçinin bulunduğu iş makinasına çarptı. Ağır yaralanan işçiler hemen hastaneye kaldırıldı.



Yapılan tüm müdahalelere rağmen iki işçi hayata tutunamadı.



Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.





ulusal.com.tr